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Более 220 военно-медицинских специалистов из Санкт-Петербурга подготовлено к отправке в Московскую область для борьбы с СOVID-19

Более 220 военно-медицинских специалистов из Санкт-Петербурга подготовлено к отправке в Московскую область для борьбы с СOVID-19

К лечению больных и оказанию помощи также будут привлечены курсанты академии. Они будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры.

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