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В Петербурге ищут мигранта-дворника, изнасиловавшего 14-летнюю девочку

В Петербурге ищут мигранта-дворника, изнасиловавшего 14-летнюю девочку

В Ленобласти разыскивают мигранта, который напал и изнасиловал несовершеннолетнюю. Под Петербургом ищут очередного иностранного специалиста, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

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