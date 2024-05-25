В Петербурге ищут мигранта-дворника, изнасиловавшего 14-летнюю девочку

В Ленобласти разыскивают мигранта, который напал и изнасиловал несовершеннолетнюю. Под Петербургом ищут очередного иностранного специалиста, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии