Больше половины кибератак на промышленные предприятия Астраханской области совершаются в нерабочее время

Цифровая система МТС на основе данных МТС RED провела исследование киберугроз в промышленности. С начала года предприятия Астраханской области и других регионов России столкнулись с более чем 20 тысячами атак, почти половина которых совершались в нерабочее время.
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