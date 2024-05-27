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Больше половины кибератак на промышленные предприятия Астраханской области совершаются в нерабочее время

Больше половины кибератак на промышленные предприятия Астраханской области совершаются в нерабочее время

Цифровая система МТС на основе данных МТС RED провела исследование киберугроз в промышленности. С начала года предприятия Астраханской области и других регионов России столкнулись с более чем 20 тысячами атак, почти половина которых совершались в нерабочее время.

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