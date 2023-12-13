В Россию вернулись топовые спортивные бренды: ценник не будет кусаться – он вас «сьест» целиком

Возможность открытия и запуска магазинов спортивных брендов, которые покинули Россию, таких как Adidas, Puma и Reebok, может привести к увеличению стоимости спортивных товаров по сравнению с предыдущими годами из-за другой логистики.
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