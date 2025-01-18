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Сульшер – в «Бешикташе». Три года отдыхал от «МЮ», не поехал в СА и соскучился по футболу

Сульшер – в «Бешикташе». Три года отдыхал от «МЮ», не поехал в СА и соскучился по футболу

Оле-Гуннар Сульшер – новый тренер «Бешикташа». Контракт до лета 2026-го.  Будет непросто: турецкий клуб уволил трех тренеров с декабря 2023-го, идет на шестом месте в чемпионате – впереди борьба за еврокубки.

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