Помощник тренера Аргентины извинился за удар по лицу игрока сборной Испании

Помощник главного тренера сборной Аргентины Роберто Айяла пообещал лично извиниться перед полузащитником сборной Испании Дани Ольмо и признал неправильность своего поведения после финального свистка матча чемпионата мира-2026.
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