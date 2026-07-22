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Регионы России

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Помощник тренера Аргентины извинился за удар по лицу игрока сборной Испании

Помощник тренера Аргентины извинился за удар по лицу игрока сборной Испании

Помощник главного тренера сборной Аргентины Роберто Айяла пообещал лично извиниться перед полузащитником сборной Испании Дани Ольмо и признал неправильность своего поведения после финального свистка матча чемпионата мира-2026.

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