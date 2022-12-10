Месси сказал «Че уставился, придурок? Иди отсюда» Вегорсту во время интервью. У игроков были стычки во время матча

Лионель Месси повздорил с Ваутом Вегорстом после матча 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2, 4:3 по пен.). «Че уставился, придурок? Иди отсюда», – сказал форвард сборной Аргентины во время интервью нападающему сборной Нидерландов, с которым у Месси были стычки во время игры.
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