Она - совсем не Брижит: В архивах нашли неудобные факты о жене Макрона

вл валерий лисицын Чучело какое то, эта или этот Бриджит, смотреть и то страшно , но французскому петуху сойдёт. Там в Европе видать действительно одни извращенцы остались.

ТБ Татьяна Бут Вот и Европа такая же, как эта Бриджит, вся насквозь фальшивая.