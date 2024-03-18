Президент Франции Эммануэль Макрон не раз критиковал сообщения СМИ о том, что его жена Брижит якобы была рождена мужчиной.
Она - совсем не Брижит: В архивах нашли неудобные факты о жене Макрона
Комментарии
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вл
валерий лисицын
Чучело какое то, эта или этот Бриджит, смотреть и то страшно , но французскому петуху сойдёт. Там в Европе видать действительно одни извращенцы остались.
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4 час.
ТБ
Татьяна Бут
Вот и Европа такая же, как эта Бриджит, вся насквозь фальшивая.
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54 мин.
ВК
Вад Кук
Моня пидор , а его пассия транс и ничего удивительного подобное тянется к подобному
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39 мин.
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