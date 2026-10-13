Ушла из жизни легенда отечественного фехтования Людмила Князева

Мастер спорта СССР по фехтованию Людмила Князева умерла 12 октября на 89-м году жизни. Об этом сообщила Федерация фехтования России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Петиция за возвра...
- Петиция за возвра...
- В Кремле связали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым