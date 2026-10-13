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Аргументы и Факты

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Ушла из жизни легенда отечественного фехтования Людмила Князева

Ушла из жизни легенда отечественного фехтования Людмила Князева

Мастер спорта СССР по фехтованию Людмила Князева умерла 12 октября на 89-м году жизни. Об этом сообщила Федерация фехтования России.

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