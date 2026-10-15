Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что российские гимнастки, которым не выданы визы на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме, сохраняют шанс пройти отбор на Олимпийские игры 2028 года через другие соревнования в ближайшие два года.
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