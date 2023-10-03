Недавно прошел саммит "США - Центральная Азия", куда с визитом приезжали те самые хитрые коты, Таджикистан, Казахстан, Туркмения, Киргизия и Узбекистан.
И эти коты опомниться не успеют, как останутся без штанов. К кому они после этого пойдут?
Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Вот и получили за все хорошее, до коле мы будем утираться? Нас не уважают, о нас вытирают ноги, в конце концов у нас зарабатывают деньги и плюют нам же в лицо! Что же наши политики? Нашу страну перестали уважать во всем мире, обидно…
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2 час.
ВР
Владимир Романов
Самому смешно стало. Прочитал "азиатские клопы". Ну точно по Фрейду. И ведь правильно.😋
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1 час.
213
Союзниками эти чурки не были никогда. В советские времена их держали в своих резервациях и правильно делали. А потом пришли реформаторы (а попросту - палачи!) России. И запустили это грязное стадо в страну. Сами при этом имеют гражданство западных цивилизованных стран............Дальше уже только мат!
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12 мин.
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