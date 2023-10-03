И эти коты опомниться не успеют, как останутся без штанов. К кому они после этого пойдут?

РМ Раиса Мелькумова Вот и получили за все хорошее, до коле мы будем утираться? Нас не уважают, о нас вытирают ноги, в конце концов у нас зарабатывают деньги и плюют нам же в лицо! Что же наши политики? Нашу страну перестали уважать во всем мире, обидно…

ВР Владимир Романов Самому смешно стало. Прочитал "азиатские клопы". Ну точно по Фрейду. И ведь правильно.😋