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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Борис Виленский
    Стрелять по законам военного времени!Крым: Бандеровско...
  • 213
    Союзниками эти чурки не были никогда. В советские времена их держали в своих резервациях и правильно делали. А потом ...И эти коты опомни...
  • FAKE Латыш
    "ждунов" штрафовать и не по-детски на миллион рублей и отправлять в Незалежную!!!Крым: Бандеровско...

И эти коты опомниться не успеют, как останутся без штанов. К кому они после этого пойдут?

И эти коты опомниться не успеют, как останутся без штанов. К кому они после этого пойдут?

Недавно прошел саммит "США - Центральная Азия", куда с визитом приезжали те самые хитрые коты, Таджикистан, Казахстан, Туркмения, Киргизия и Узбекистан.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Вот и получили за все хорошее, до коле мы будем утираться? Нас не уважают, о нас вытирают ноги, в конце концов у нас зарабатывают деньги и плюют нам же в лицо! Что же наши политики? Нашу страну перестали уважать во всем мире, обидно…
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2 час.
ВР
Владимир Романов
Самому смешно стало. Прочитал &quot;азиатские клопы&quot;. Ну точно по Фрейду. И ведь правильно.😋
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1 час.
213
Союзниками эти чурки не были никогда. В советские времена их держали в своих резервациях и правильно делали. А потом пришли реформаторы (а попросту - палачи!) России. И запустили это грязное стадо в страну. Сами при этом имеют гражданство западных цивилизованных стран............Дальше уже только мат!
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12 мин.

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