«Других способов нет» Ученые доказали: путешествия лечат тело и разум. Чего лишаются россияне, отказывая себе в отпуске?

Посещение разных стран не только избавляет от ментальных проблем, но и омолаживает физически. По мнению ученых, новый опыт, который приносят путешествия, влияет на гормональную систему человека, ускоряет метаболизм и заставляет мозг работать активнее.
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