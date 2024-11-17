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«Других способов нет» Ученые доказали: путешествия лечат тело и разум. Чего лишаются россияне, отказывая себе в отпуске?

«Других способов нет» Ученые доказали: путешествия лечат тело и разум. Чего лишаются россияне, отказывая себе в отпуске?

Посещение разных стран не только избавляет от ментальных проблем, но и омолаживает физически. По мнению ученых, новый опыт, который приносят путешествия, влияет на гормональную систему человека, ускоряет метаболизм и заставляет мозг работать активнее.

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