МВД: грабитель похитил валюту из банка в Екатеринбурге на сумму 7 млн рублей

Грабитель вынес из банка в Екатеринбурге доллары, евро, юани и дирхамы на сумму около 7 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело о разбое, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.