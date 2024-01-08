На КПП Леова-Бумбэта трансграничное движение осуществляется в зимних условиях, отмечает Noi.md. Автомобилистам рекомендуется ездить с максимальной осторожностью и соблюдать следующие рекомендации: - Заранее проверьте погоду как в стране, так и в стране назначения.
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