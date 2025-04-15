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Парламентская газета

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Посла России вызвали в МИД Швеции из-за ракетного удара по Сумам

Посла России вызвали в МИД Швеции из-за ракетного удара по Сумам

Посла России в Швеции Сергея Беляева 15 апреля вызвали в МИД Швеции, где ему «зачитали позицию шведских властей» в связи с ракетным ударом ВС РФ по Сумам, пишет ТАСС со ссылкой на российское посольство.

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Комментарии
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Н
НС
а Шведы ничего не перепутали?  Пётр 1 их разбил под Полтавой и с тех пор - нечего им на Украине делать. Пусть не лезут не в свои дела.
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15 час.
Leonid PlиGin
А что Сергей Беляев шведам на этот вызов ответил? Почему аффтар статьи об этом умалчивает? Тогда и начинать не надо было.
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14 час.
Галина
Шведы опять хотят получить по полной программе по сапатке?...
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8 час.
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