Трамп пришел. Кто за что и почему?

Ожидания от Трампа едва ли не полностью заполнили новостную повестку. Во всяком случае «бодания» Маска с Европой, приостановка на 90 дней помощи США зарубежным странам в эти дни вызвали беспрецедентное внимание, скорее всего, разовое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии