Трамп пришел. Кто за что и почему?

Ожидания от Трампа едва ли не полностью заполнили новостную повестку. Во всяком случае «бодания» Маска с Европой, приостановка на 90 дней помощи США зарубежным странам в эти дни вызвали беспрецедентное внимание, скорее всего, разовое.