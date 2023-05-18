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США нашли «разведчиков ГРУ» для шантажа России

США нашли «разведчиков ГРУ» для шантажа России

  Текст: Евгений Крутиков Прямо сейчас в разных странах находятся под стражей сразу несколько человек, которых объединяет одно – всех их называют «агентами ГРУ».

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