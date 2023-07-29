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Копылов – о лучшем российском бойце: «Сам Хабиб говорил, что Федор первопроходец. Поэтому, Емельяненко»

«Хабиб или Емельяненко? Оба сделали многое для развития ММА. Сам Хабиб говорил, что Федор первопроходец.

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