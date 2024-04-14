День созерцания и углубления: характеристика 15 апреля 2024 года по лунному календарю АнастасияВ понедельник, 15 апреля, многие почувствуют желание отдохнуть после трудовой недели, что является вполне почетной целью.
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