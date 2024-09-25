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Военное обозрение

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Трамп: Байден и Харрис нас в войну на Украине втянули, а я выведу

Трамп: Байден и Харрис нас в войну на Украине втянули, а я выведу

Кандидат в президенты США заявил, что выведет свою страну из этой войны, фактически подтвердив, что США в этой войне напрямую участвуют.

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