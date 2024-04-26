Ёсими Ясуда: “Официальный релиз Lollipop Chainsaw RePOP состоится совсем скоро” Этот г...

Ёсими Ясуда: “Официальный релиз Lollipop Chainsaw RePOP состоится совсем скоро”Этот год будет особенным для фанатов Lollipop Chainsaw, ведь он ознаменует возвращение франшизы со студенткой колледжа Джульет Старлинг в главной роли.
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