Ёсими Ясуда: “Официальный релиз Lollipop Chainsaw RePOP состоится совсем скоро” Этот г...

Ёсими Ясуда: “Официальный релиз Lollipop Chainsaw RePOP состоится совсем скоро”Этот год будет особенным для фанатов Lollipop Chainsaw, ведь он ознаменует возвращение франшизы со студенткой колледжа Джульет Старлинг в главной роли.