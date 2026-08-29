Президент Финляндии Стубб: ЕС недооценил стойкость россиян перед проблемами

Россияне способны вынести любые проблемы в экономике, благодаря своей природной стойкости. С таким заявлением в интервью газете Bild выступил президент Финляндии Александр Стубб.
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