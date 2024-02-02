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Закон, порядок, государство

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В столице Камчатки застрелили рысь, которая охотилась на домашних кошек

В столице Камчатки застрелили рысь, которая охотилась на домашних кошек

Рысь, которую много раз за последнее время наблюдали жители Океанской, ликвидирована экстренными службами, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на Единый ситуационно-мониторинговый центр (ЕСМЦ).

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