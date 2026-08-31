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Царьград

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В Петербурге более 20 лошадей могут отправить на забой. Землю отбрают чиновники

В Петербурге более 20 лошадей могут отправить на забой. Землю отбрают чиновники

"Простор" на грани уничтожения: чиновники отбирают землю у конюшни. Лошадей-кинозвёзд могут отправить на забой из-за закрытия, и лишить детей с инвалидностью единственного шанса на реабилитацию.

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