Шольц сказал, что Германия поможет Сирии в восстановлении

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что европейские страны помогут в восстановлении Сирии.В соцсети X он выразил мнение, что Европа должна сотрудничать с новым руководством Сирийской Арабской Республики.
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