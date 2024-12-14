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Шольц сказал, что Германия поможет Сирии в восстановлении

Шольц сказал, что Германия поможет Сирии в восстановлении

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что европейские страны помогут в восстановлении Сирии.В соцсети X он выразил мнение, что Европа должна сотрудничать с новым руководством Сирийской Арабской Республики.

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