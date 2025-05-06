Минздрав опубликовал проект об обязательной отработке для выпускников медвузов

Минздрав России предложил законопроект, обязывающий выпускников бюджетных отделений медицинских вузов и колледжей отработать от одного до трех лет в государственных или частных клиниках, участвующих в системе ОМС.
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