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Свежие комментарии

О Великой Отечественной. Фильмы о войне, которые нужно показать детям.

О Великой Отечественной. Фильмы о войне, которые нужно показать детям.

Фильмы о Великой Отечественной войне по определению не могут быть лёгкими. Большинство военных фильмов советского времени - это драмы, которые снимали те кинематографисты, кто сам был на фронте, воевал и хорошо знал, как перенести на экран пережитое.

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