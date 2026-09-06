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Максимальный больничный вырастет до 8,5 тыс рублей за сутки к 2028 году

Максимальный больничный вырастет до 8,5 тыс рублей за сутки к 2028 году

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России в ближайшие годы будет постепенно увеличиваться.

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