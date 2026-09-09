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Каждый пятый россиянин стал получать больше 100 тысяч рублей в месяц

Каждый пятый россиянин стал получать больше 100 тысяч рублей в месяц

Доля россиян с ежемесячными доходами свыше 100 тысяч рублей за год увеличилась с 17,5% до 21,1%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

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