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Царьград

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Законопроект о пожизненном заключении за незаконную миграцию готовят в Госдуме

Законопроект о пожизненном заключении за незаконную миграцию готовят в Госдуме

Депутаты предложили дополнить УК РФ.Сегодня в Госдуме рассматривают корректировку законодательных актов в сфере миграционной политики, в том числе законопроект о пожизненном заключении за организацию незаконной миграции, сообщает в своем тг-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

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