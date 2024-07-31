Законопроект о пожизненном заключении за незаконную миграцию готовят в Госдуме

Депутаты предложили дополнить УК РФ.Сегодня в Госдуме рассматривают корректировку законодательных актов в сфере миграционной политики, в том числе законопроект о пожизненном заключении за организацию незаконной миграции, сообщает в своем тг-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин.