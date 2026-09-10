Под звуки сирены: севастопольский аквариум ищет поддержку

Севастопольский аквариум просит жителей города помочь в непростые времена. Из-за неудавшегося туристического сезона музей находится на грани: руководство уже выставило на продажу несколько экспонатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым