Лавров: Россия готова обсуждать с США тему обмена заключенными, но в рамках согласованного Путиным и Байденом механизма

Москва готова обсуждать с Вашингтоном тему обмена заключенными, но в рамках механизма, согласованного российским лидером Владимиром Путиным и американским президентом Джо Байденом.
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