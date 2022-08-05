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Лавров: Россия готова обсуждать с США тему обмена заключенными, но в рамках согласованного Путиным и Байденом механизма

Лавров: Россия готова обсуждать с США тему обмена заключенными, но в рамках согласованного Путиным и Байденом механизма

Москва готова обсуждать с Вашингтоном тему обмена заключенными, но в рамках механизма, согласованного российским лидером Владимиром Путиным и американским президентом Джо Байденом.

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