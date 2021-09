Хищная улитка Euglandina rosea, один из наиболее известных инвазивных видов Melody McClure / Flickr Инвазивные виды стали единственной причиной 126 из 935 (или 13 процентов) всех случаев вымирания растений и животных, зафиксированных с 1500 года, подсчитали авторы статьи в журнале Frontiers in Ecology and the Environment.