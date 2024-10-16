Джеймс Харден о новой арене «Клипперс»: «Просто огонь! Нас ждет классный сезон»

Звездный защитник калифорнийцев Джеймс Харден поделился впечатлениями от игры на новом стадионе. «Это огонь, просто огонь! Всего лишь предсезонный матч, но этот большой экран, болельщики, освещение.
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