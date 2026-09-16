США расширили санкции против ВТБ из-за связей с Ираном

Министерство финансов США 14 сентября включило ВТБ в санкционную программу, связанную с Ираном. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заявило, что банк участвовал в обходе ограничений против Тегерана, в частности устанавливал корреспондентские отношения с находящимися под санкциями иранскими банками.