США расширили санкции против ВТБ из-за связей с Ираном

Министерство финансов США 14 сентября включило ВТБ в санкционную программу, связанную с Ираном. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заявило, что банк участвовал в обходе ограничений против Тегерана, в частности устанавливал корреспондентские отношения с находящимися под санкциями иранскими банками.
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