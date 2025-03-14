Сегодня без электричества окажутся только Астрахань и Верхний Баскунчак

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 20:00. В пятницу, 14 марта, плановые отключения электричества коснутся 38 улиц и переулков во всех районах Астрахани и 5 улиц и переулков поселка Верхний Баскнчак Ахтубинского района: Самое короткое отключение продлится 3 часа, самое длительное – 11 часов.