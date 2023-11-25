В Калужской области экскурсионный автобус с детьми столкнулся с легковушкой

В Калужской области произошло столкновение экскурсионного автобуса с легковым автомобилем. В автобусе в момент ДТП находились дети - по данным МВД пострадало шестеро из них, по данным регионального правительства - семеро.
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