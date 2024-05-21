Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Американское командование: Новое наступление России истощает Украину

Американское командование: Новое наступление России истощает Украину

Украинские резервы и запасы истощаются, Киеву срочно нужны поставки оружия, чтобы отбивать атаки ВС России.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Да НЕУЖЕЛИ? Какая ГЛУБОКАЯ МЫСЛЬ... А ВЫ ХОТЕЛИ &quot;истощить&quot; НАС?... ОТДОХНИ!
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14 час.
Лидия
Почти одни чернокожие высокопоставленные американцы ненавидят Россию, что им не хватает, снега нашего? Своих белых боятся, лезут к нам. Тут не захочешь, а станешь расистом.
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12 час.
Misha Glusch
за американцев воюют только рабы и вольноотпущенники
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11 час.

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