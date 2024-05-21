Американское командование: Новое наступление России истощает Украину

Да НЕУЖЕЛИ? Какая ГЛУБОКАЯ МЫСЛЬ... А ВЫ ХОТЕЛИ "истощить" НАС?... ОТДОХНИ!

Лидия

Почти одни чернокожие высокопоставленные американцы ненавидят Россию, что им не хватает, снега нашего? Своих белых боятся, лезут к нам. Тут не захочешь, а станешь расистом.