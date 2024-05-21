Украинские резервы и запасы истощаются, Киеву срочно нужны поставки оружия, чтобы отбивать атаки ВС России.
Американское командование: Новое наступление России истощает Украину
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
Да НЕУЖЕЛИ? Какая ГЛУБОКАЯ МЫСЛЬ... А ВЫ ХОТЕЛИ "истощить" НАС?... ОТДОХНИ!
Ответить
14 час.
Лидия
Почти одни чернокожие высокопоставленные американцы ненавидят Россию, что им не хватает, снега нашего? Своих белых боятся, лезут к нам. Тут не захочешь, а станешь расистом.
Ответить
12 час.
Misha Glusch
за американцев воюют только рабы и вольноотпущенники
Ответить
11 час.
Свежие комментарии