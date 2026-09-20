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Аргументы и Факты

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Житель Новосибирской области спас двухмесячного ребенка из пожара

Житель Новосибирской области спас двухмесячного ребенка из пожара

Житель села Отреченское Новосибирской области Владимир Загитов вынес из горящего дома двухмесячного ребенка.

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