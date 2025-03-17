Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Параллельное государство" бросает вызов. Диаспоры в России заручились поддержкой бандформирований: "Помогут, если что"

"Параллельное государство" бросает вызов. Диаспоры в России заручились поддержкой бандформирований: "Помогут, если что"

Царьград Фото: коллаж Царьграда "Параллельное государство" бросает вызов, обратил внимание Юрий Крупнов.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ
Многословная белиберда НИ-О-ЧЕМ. Взять хотя бы этот &quot;перл&quot; :&quot;Лоббизм работает в стране отлично. И лоббисты миграции у нас не просто влиятельные, а самые влиятельные игроки.&quot; Если писарчук, нацарапавший эту галиматью, как и те, кто наморщив мосх , давали ему &quot;интервью&quot; - знают о чем (и - О КОМ!!!) говорят - почему они до сих пор не в полиции-фсб с заявлениями на этих главарей??!! Почему в этой статеище - НИ ОДНОЙ фамилии этих &quot;влиятельных&quot; игроков ??? Нет фактов ??? Тогда не надо  морщить впустую мозг, и пытаться заставить паниковать людей!
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5 час.
леонид рыбаков
диаспора это  мафия .а мафия это и есть бандформирование по этническим признакам и могут объединятся как в России по вероисповеданию . Чисто  конкретно опг  РАЗНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ между собой могут поделить бизнес НО ДИАСПОРА НЕТ она как стая шакалов все время будет провоцировать необратимые процессы .
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5 час.
Михалыч
Власть скоро потеряет ВЛАСТЬ!!! От слова СОВСЕМ.
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4 час.
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