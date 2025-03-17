"Параллельное государство" бросает вызов. Диаспоры в России заручились поддержкой бандформирований: "Помогут, если что"

ВАЛЕРИЙ

Многословная белиберда НИ-О-ЧЕМ. Взять хотя бы этот "перл" :"Лоббизм работает в стране отлично. И лоббисты миграции у нас не просто влиятельные, а самые влиятельные игроки." Если писарчук, нацарапавший эту галиматью, как и те, кто наморщив мосх , давали ему "интервью" - знают о чем (и - О КОМ!!!) говорят - почему они до сих пор не в полиции-фсб с заявлениями на этих главарей??!! Почему в этой статеище - НИ ОДНОЙ фамилии этих "влиятельных" игроков ??? Нет фактов ??? Тогда не надо морщить впустую мозг, и пытаться заставить паниковать людей!