Царьград Фото: коллаж Царьграда "Параллельное государство" бросает вызов, обратил внимание Юрий Крупнов.
"Параллельное государство" бросает вызов. Диаспоры в России заручились поддержкой бандформирований: "Помогут, если что"
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ
Многословная белиберда НИ-О-ЧЕМ. Взять хотя бы этот "перл" :"Лоббизм работает в стране отлично. И лоббисты миграции у нас не просто влиятельные, а самые влиятельные игроки." Если писарчук, нацарапавший эту галиматью, как и те, кто наморщив мосх , давали ему "интервью" - знают о чем (и - О КОМ!!!) говорят - почему они до сих пор не в полиции-фсб с заявлениями на этих главарей??!! Почему в этой статеище - НИ ОДНОЙ фамилии этих "влиятельных" игроков ??? Нет фактов ??? Тогда не надо морщить впустую мозг, и пытаться заставить паниковать людей!
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5 час.
леонид рыбаков
диаспора это мафия .а мафия это и есть бандформирование по этническим признакам и могут объединятся как в России по вероисповеданию . Чисто конкретно опг РАЗНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ между собой могут поделить бизнес НО ДИАСПОРА НЕТ она как стая шакалов все время будет провоцировать необратимые процессы .
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5 час.
Михалыч
Власть скоро потеряет ВЛАСТЬ!!! От слова СОВСЕМ.
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4 час.
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