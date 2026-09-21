«Всё чудесатее и чудесатее»: кто на самом деле стрелял по датскому вертолету в Балтике?

Эта история началась как классический антироссийский сюжет. 14 сентября в нейтральных водах Балтийского моря российский корвет «Сообразительный» выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского вертолета Fennec.
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