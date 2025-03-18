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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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11-летие «Русской весны» в лицах: Сергей Сергеевич Кот

11-летие «Русской весны» в лицах: Сергей Сергеевич Кот

Одними из самых первых защитников Севастополя были Сергей Кот, Александр Синявский, Евгений Михайлюк, Дмитрий Синичкин, Юрий Молдавчук, создавшие и возглавившие в январе 2014 года добровольческий отряд по защите города.

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