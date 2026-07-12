Ремонтные драмы, печенье прабабушки и спасительная матовая пудра: одна неделя из жизни

Пятница снова подкралась незаметно, и хотя за окном дождливо, а я сама уже второй день борюсь с простудой, укутавшись в плед и обложившись сериалами, внутри меня бурлит желание поделиться с вами событиями прошедшей недели.
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