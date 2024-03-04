Трамп назвал "болотом" округ Колумбия, где победила на праймериз Хейли

ТАСС/EPA/ERIK S. LESSER Бывший президент США Дональд Трамп назвал столичный округ Колумбия "болотом" после того, как там на праймериз победила его конкурент от республиканцев экс-постпред США при ООН Никки Хейли.
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