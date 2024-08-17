Московские предприятие ежегодно производят свыше полумиллиона аксессуаров

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Правительства Москвы Анатолий Гарбузов сообщил, что в столице работают свыше 320 предприятий легкой промышленности, которые помимо одежды ежегодно производят свыше полу миллиона аксессуаров .
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