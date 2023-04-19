smi.today

4 287 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    снести  нахер  этот  кубик!«Они» его боятся....
  • лина любимцева
    КАКОЕ это "хулиганство"?!! ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ!! Я не понимаю позицию российских полицейских в таких ситуациях. За ерунд...В Петербурге четв...
  • лина любимцева
    Так водитель легковушки -это и был судья? Не понятно, как так умудрились  столкнуться....   Соболезнования родным суд...В ДТП с участием ...

Свежие фрукты, бальзам для сна, антисептическая пудра – что нового в сфере красоты

Свежие фрукты, бальзам для сна, антисептическая пудра – что нового в сфере красоты

Собрали всё самое полезное для того, чтобы вы встретили лето во всеоружии! фото: freepik.com Лето не за горами, а это значит, что нам хочется всё больше ярких красок, сочных вкусов, умосводящих ароматов, хочется больше проводить времени на солнце, гулять до рассвета, улыбаться и думать только о хорошем! Мы собрали для вас новинки в сфере красоты, которые помогут вам выглядеть на все сто в любой ситуации и в любое время дня и ночи! Линия солнцезащитных средств Sun Ray, Мастерская Олеси Мустаевой Новости СМИ2 Новости СМИ2 «Мастерская Олеси Мустаевой» – российский производитель косметических средств.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх