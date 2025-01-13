10 домов в Курском приграничье уже признали непригодными для жизни

Это первые результаты работы комиссии по оценке степени разрушения жилплощади курян. Она посетила уже 10 населенных пунктов в 3 районах, в будущем Министерство обороны РФ дополнит список территорий, подлежащих обследованию.
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