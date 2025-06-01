Депутат Колунов: за несоблюдение режима тишины в жилых домах грозит штраф

Регионы РФ имеют право самостоятельно устанавливать временные рамки соблюдения режима тишины в многоквартирных жилых домах (МКД) и штрафы за его нарушение, за несоблюдение такого режима грозит в размере штраф до 80 тыс.
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