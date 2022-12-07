Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Сборная Германии на ЧМ разделилась на два лагеря – игроки «Баварии» и остальные. Флика подозревали в особом отношении к первым

Сборная Германии на ЧМ разделилась на два лагеря – игроки «Баварии» и остальные. Флика подозревали в особом отношении к первым

В сборной Германии на ЧМ-2022 произошел раскол. Как сообщает Sport Bild, национальная команда разделилась на два лагеря – игроки «Баварии» и все остальные.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх