День Космических войск: история появления и главные задачи

В созвездии профессиональных праздников защитников Отечества этот день занимает особое место. Российские Космические войска — уникальный высокотехнологичный род войск, обеспечивающий защиту рубежей страны за пределами земной атмосферы и гарантирующий надёжную защиту национальных интересов.
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