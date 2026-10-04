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День Космических войск: история появления и главные задачи

День Космических войск: история появления и главные задачи

В созвездии профессиональных праздников защитников Отечества этот день занимает особое место. Российские Космические войска — уникальный высокотехнологичный род войск, обеспечивающий защиту рубежей страны за пределами земной атмосферы и гарантирующий надёжную защиту национальных интересов.

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